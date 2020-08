But accordé, un autre annulé, penalty: nouvelles polémiques autour du VAR en Ligue des Champions (vidéos)

Le FC Barcelone a rapidement pris l'avantage, face à Naples, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les Catalans ont inscrit un but de la tête, grâce à une très belle reprise de Clément Lenglet. Il s'agit du premier but en C1 pour le Français cette saison.

Mais ce but fait déjà polémique. Et pour cause: Lenglet semble fautif d'une poussé privant deux défenseurs d'intervention sur le but. Le VAR a été appelé, mais il a finalement confirmé ce but d'ouverture malgré des images à priori accablantes. Quoi qu'il en soit, ce but a lancé le Barça dans une rencontre décisive.

Le VAR n'en restera pas là. Quelques minutes plus tard, Lionel Messi aurait pu s'offrir un joli doublé. Mais la vidéo va l'annuler, signalant une faute de main qui paraît sévère. Une troisième intervention est à souligner en première période, avec un penalty accordé au Barça. Messi va en réalité être percuté de plein fouet par Koulibaly, totalement involontairement.

Des décisions qui font beaucoup parler...