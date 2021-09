Défi colossal pour le Club Bruges: le trio de feu du PSG devrait être aligné pour la 1ère fois en Ligue des champions

Quatre clubs belges vont entamer cette semaine leur phase de groupes des différentes compétitions européennes de football. Les regards du monde entier seront rivés mercredi soir (21h) sur la pelouse du Jan Breydel, où Lionel Messi devrait faire ses débuts en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.



Les Brugeois, champions de Belgique pour la deuxième fois consécutive, sont face à un défi colossal. Outre Messi, ils devront aussi contenir Neymar et Kylian Mbappé pour leur entrée en lice sur la scène européenne. Les trois stars pourraient d'ailleurs être associées pour la première fois depuis le transfert de l'Argentin cet été. Le Club a été battu 0-5 par le PSG à domicile le 22 octobre 2019, déjà en phase de groupes de la principale compétition continentale.

Simultanément, l'autre match du groupe A verra le Manchester City de Kevin De Bruyne accueillir Leipzig, vice-champion d'Allemagne.

2 clubs belges en Europa League

Deux formations belges représenteront les intérêts belges en Europa League avec le KRC Genk et l'Antwerp. Les Limbourgeois, vainqueurs de la Coupe et battus au 3e tour qualificatif de la C1 par le Shakhtar Donetsk, se déplaceront sur la pelouse des Autrichiens du Rapid Vienne (18h45). L'autre match du groupe H est un duel entre les Croates du Dinamo Zagreb et les Anglais de West Ham. Versé dans le groupe D, l'Antwerp débute sa compétition par un périlleux déplacement à Athènes, où il affrontera l'Olympiacos. Francfort et Fenerbache sont les deux autres formations du groupe D.

La Conference League pour Gand

Enfin, La Gantoise disputera la toute nouvelle Conference League. Dans le groupe B, les Gantois se rendront en Estonie pour défier, à Tallinn, Flora. Les Buffalos croiseront ensuite la route des Chypriotes d'Anorthosis Famagouste et des Serbes du Partizan Belgrade.

Le RSC Anderlecht aurait également pu participer à la phase de groupes de cette 3e compétition européenne mais les troupes de Vincent Kompany se sont inclinées en barrages devant les Néerlandais de Vitesse Arnhem.