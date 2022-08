L'Étoile Rouge de Belgrade n'a su refaire son retard concédé face au Maccabi Haifa au match aller (3-2). Les Serbes ont pourtant bien débuté en menant de deux buts via Pesic (27e) et Ivanic (43e), mais Sundgren a réduit l'écart avant le repos (45e+5) dans la foulée d'un pénalty manqué par son coéquipier Haziza. Dans les ultimes instants, Pavkov a inscrit un but fatal contre son camp (90e), causant l'élimination de l'Étoile Rouge.