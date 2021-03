La première période du match entre Chelsea et l'Atlético Madrid a été le théâtre d'une phase litigieuse. En effet, l'arbitre de la rencontre a refusé d'accorder à penalty à l'Atlético Madrid après un accrochage sur Yannick Carrasco.

Une phase qui, pour nos deux consultants, aurait mérité une issue différente. "Il y a penalty parce qu'il y a cette approximation d'Azpilicueta", lance Frédéric Gounongbe. "On voit très bien que le bras droit retient Carrasco. Il est retenu et pour moi il y a penalty et carton rouge. Mais est-ce une erreur manifeste de l'arbitre qui a estimé qu'il en rajoutait ? C'est pour ça qu'on ne revient pas sur la VAR".

"J'aurais eu la même réaction que Simeone, on peut demande un penalty là-dessus", enchaîne de son côté Felice Mazzu. "Le VAR peut intervenir, émettre un avis et faire changer l'arbitre d'avis", estime-t-il ensuite. Une faute non-sifflée et qui, quelques minutes plus tard, sera suivie d'un but de Chelsea.