Une victoire, mais de la souffrance: déjà éliminé, le Barça galère mais s'impose contre Plzen (vidéo)

Déjà reversé en Europa League, le Barça voulait terminer sa phase de poules par une victoire contre Plzen. Pour au moins sauver l’honneur et tenter de quitter la Ligue des Champions la tête haute.

Marcos Alonso ne tardait pas à trouver l’ouverture, profitant d’une petite erreur du gardien pour faire 0-1 après seulement 6 minutes de jeu. Totalement dominateurs, les Catalans ont doublé la mise avant le repos, Ferran Torres voyant le VAR validé son but, annulé au départ pour un hors-jeu finalement corrigé. À la 52ème, les Polonais obtenaient un penalty, converti par Chory. Dans la foulée, 120 secondes plus tard, Raphinha trouvait Ferran Torres, qui s’offrait un doublé pour porter le score à 1-3 et couper court aux espoirs de Plzen.

Chori relançait une nouvelle fois le suspense peu après l’heure de jeu, trompant le gardien de la tête et réduisant à nouveau la marque. À 16 minutes du terme, Torre Carral partait parfaitement en profondeur pour mettre un boulet de canon dans le plafond du but. Touché lors de sa frappe, le jeune joueur quittait alors les siens dans la précipitation. Une frappe sur le poteau donnera cependant un dernier gros frisson à la formation catalane, proche d'être reprise à 3-4.

Le Barça assure donc le show pour sa dernière rencontre en Ligue des Champions et va désormais se concentrer sur son évolution en Europa League.