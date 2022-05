Vers une énorme surprise d'Eden Hazard? L'adjoint du Real Madrid voit bien le Diable Rouge briller contre Liverpool (vidéo)

Eden Hazard devrait débuter la finale de la Ligue des Champions sur le banc du Real Madrid. Frappé par les blessures, le Diable Rouge n'a pu démontrer tout son potentiel jusqu'ici avec le club espagnol. Soulagé par le retrait d'une plaque dans sa cheville, Eden Hazard ne cache plus sa confiance. En interne aussi, le Belge gagne des points et impressionne.

De là à créer la surprise en finale de la Ligue des Champions ? Davide Ancelotti, l'adjoint du Real Madrid, n'a pas caché que le Real Madrid misait bel et bien sur le Belge contre Liverpool. "Il se sent bien. Il arrive complètement disponible pour la finale. C'est un joueur qui peut être utilisé dans ces matchs-là, parce qu'il a beaucoup de talent. Eden est un professionnel, il a envie de jouer et de s'entraîner. C'est vrai qu'il a eu des problèmes physiques qui n'ont pas permis d'avoir une continuité. Mais je pense qu'il va être important, la saison n'est pas finie, il reste un match et Eden, dans ce match-là, peut être très important pour l'équipe", a-t-il avoué à notre micro.

Va-t-il dès lors créer la sensation ? Réponse samedi soir.

