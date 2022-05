Villarreal-Liverpool EN DIRECT: après 25 minutes de feu, le rythme redescend un petit peu (1-0)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

LE DIRECT

33' - Le rythme a un peu baissé. Villarreal pousse, mais les Reds sont moins mis en difficulté.

23' - La pression est toujours aussi vive. Mais Liverpool commence à se montrer en contre. Salah lance Jota, qui se loupe dans son contrôle. Rulli s'en empare, Salah le récupère et tente mais ça va à côté. On signale finalement une faute de l'Égyptien.

16' - Et dans la foulée, Moreno frôle le 2-0. Sa reprise de la tête est contrée dans le petit rectangle.

15' - Thiago offre une frayeur à Villarreal. Son envoi instantané, à 20m, passe juste au-dessus. L'arbitre revient finalement à une faute à l'origine de la phase.

12' - PAREJO ! Juste après la première tentative des Reds, Parejo obtient un angle de tir. Sa frappe à distance file juste à côté.

8' - Quel début de match des Espagnols. Leur pressing est incroyable, les Reds n'arrivent pas à jouer, c'est très impressionnant.

3' - OH MAIS C'EST FOU ! Villarreal ouvre immédiatement le score après à peine 3 minutes de jeu ! Le ballon est parfaitement donné dans la surface, Coquelin donne en retrait en un temps et Dia pousse au fond ! 1-0 !

0' - Et c'est parti, Villarreal a 90 minutes pour forger l'exploit, Liverpool doit gérer son avance et miser sur son résultat de l'aller. Faites vos jeux !

----

20:24: Bonsoir à tous ! La rencontre a débuté avec une scène inattendue et originale: les joueurs de Villarreal ont été bloqués plusieurs secondes dans leur propre bus à cause d'une porte récalcitrante.

Les compositions

Villarreal: Rulli, Raul Albiol, Torres, Parejo, Capoue, Moreno, Foyth, Estupinan, Dia, Lo Celso, Coquelin

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Thiago, Jota, Salah, Mané

L'avant match

Les demi-finales retour de la Ligue des Champions auront lieu mardi, avec Villarreal - Liverpool, et mercredi, avec Real Madrid - Manchester City. L'équipe de Jurgen Klopp et Divock Origi a pris option sur la qualification de la finale, qui serait la 10e finale de C1 pour les Reds, en battant Villarreal 2-0 la semaine dernière au match aller à Anfield Road. Liverpool a remporté la C1 à six reprises ( 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) et s'est incliné trois fois en finale (1985, 2007, 2018).

Les Reds comptent aussi trois succès en Europa League (1973, 1976 et 2001, quand la C2 s'appelait encore Coupe de l'UEFA) et une victoire en Coupe des Coupes (1966). Villarreal, présent pour la deuxième fois de son histoire dans le dernier carré de la Ligue des Champions après avoir sorti le Bayern Munich en quarts de finale, a pour sa part remporté l'Europa League la saison dernière.