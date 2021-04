Vinicius, double buteur face à Liverpool, répond aux critiques: "Les gens parlent, je continue à travailler" (vidéos)

Le Real Madrid, grâce notamment à un doublé de Vinicius, a battu Liverpool sur le score de 3-1 mardi soir en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

La première mi-temps entre le Real et les Reds a été mouvementée, notamment sur le plan arbitral, avec une phase litigieuse sur Sadio Mané, au duel avec Lucas Vazquez. Mais Liverpool, friable défensivement, a encaissé à deux reprises dans ce premier acte. Vinicius a d'abord profité d'un service trois étoiles dans la profondeur de Toni Kroos pour emmener le ballon d'un contrôle poitrine avant de tromper Alisson (1-0, 27e). Une erreur de jugement de Trent Alexander-Arnold a ensuite profité à Marco Asensio, qui a doublé l'avance de la Maison Blanche en lobant le gardien brésilien (2-0, 36e). Transparent dans le premier acte, Mohamed Salah a converti sa première occasion. Son tir, dévié par Thibaut Courtois, est entré dans le but madrilène via la transversale (2-1, 51e). Après un sauvetage signé Mendy (63e), le Real, supérieur dans presque tous les secteurs, a repris deux longueurs d'avance via Vinicius. Le jeune joueur brésilien, servi cette fois par Luka Modric, s'est montré réaliste (65e).

"On n'a jamais arrêté d'y croire, on doit continuer ainsi et jouer de la même manière là-bas. L'entraîneur nous transmet toujours de la tranquillité, de la sérénité, aujourd'hui on a fait correctement tout ce que nous avait demandé l'entraîneur. (Sur son évolution) Les gens de l'extérieur parlent, mais j'ai toujours continué à travailler, mes coéquipiers m'ont transmis leur force, la confiance dont j'ai besoin pour arriver en bonne forme aux moments importants et marquer les buts dont on a besoin", a déclaré Vinicius, le héros de la soirée côté madrilène. "Je travaille beaucoup pour jouer au Real, pour jouer avec les meilleurs joueurs du monde, je veux toujours le meilleur pour nos supporters. La qualification n'est pas acquise, Liverpool est une bonne équipe, ils vont tout donner chez eux donc on se déplacera pour gagner le match".