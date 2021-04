Un programme DE RÊVE: voici les dates des demi-finales de la Ligue des Champions

L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé jeudi le programme des demi-finales de la Ligue des Champions. Le match aller entre le Real Madrid et Chelsea se jouera le 27 avril sur le coup de 21h et celui entre le Paris Saint-Germain et Manchester City le lendemain, à la même heure.

Les affiches des demi-finales étaient déjà connues à la suite du tirage au sort des quarts de finale le 19 mars dernier. L'UEFA devait encore définir les dates. Les matches retour se dérouleront les 4 et 5 mai. Le PSG se rendra à Manchester City le 4 mai et le Real à Londres le lendemain, pour le grand retour de Thibaut Courtois et Eden Hazard à Stamford Bridge. La finale est prévue le 29 mai à Istanbul en Turquie, au stade olympique Atatürk.

Le programme des demi-finales aller: Real Madrid - Chelsea (27 avril - 21h00) Paris Saint-Germain - Manchester City (28 avril - 21h00)

Le programme des demi-finales retour: Manchester City - Paris SG (4 mai - 21h00) Chelsea - Real Madrid (5 mai - 21h00)