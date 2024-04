Leandro Trossard, buteur, sauve Arsenal contre le Bayern Munich

Les Londoniens se sont ensuite reposés sur leurs lauriers et ont laissé le Bayern revenir dans le match. Après une mauvaise relance de Gabriel, Leon Goretzka a glissé le cuir à Serge Gnabry qui a rétabli l'égalité (18e, 1-1). Les Bavarois se sont même payés le luxe de prendre les commandes. Leroy Sané, auteur d'un slalom dans la défense, a poussé William Saliba à la faute dans le rectangle et Harry Kane a converti le penalty (32e, 1-2).

Arsenal a commencé la rencontre à cent à l'heure devant son public. Gabriel Martinelli s'est procuré la première occasion de la partie mais la frappe de l'attaquant brésilien a frôlé le but de Manuel Neuer (7e). Les Gunners ont finalement ouvert la marque via Bukayo Saka. L'international anglais, à la limite du hors jeu au début de l'action, a hérité d'un ballon de Ben White avant de tromper Neuer d'une frappe enroulée (12e, 1-0).

Arsenal a joué plus haut pour revenir en seconde période, s'exposant parfois à des contres dont les Munichois n'ont pas profité. Mikel Arteta a alors lancé Leandro Trossard et le Diable Rouge lui a rendu la pareille en égalisant. L'ancien joueur de Genk a été à la base et à la conclusion d'une action collective des Gunners (76e, 2-2).

Le Bayern a ensuite cru repartir avec la victoire mais Kingsley Coman, servi par Jamal Musiala, a trouvé le poteau sur sa route (90e). Les deux formations se quittent donc dos-à-dos avant le match retour mercredi prochain à l'Allianz Arena.