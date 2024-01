Légende du football allemand, Franz Beckenbauer est décédé à 78 ans

Le meilleur joueur de football allemand de l'histoire Franz Beckenbauer est décédé mardi. Il était âgé de 78 ans. Beckenbauer, surnommé "Kaiser Franz", a été le capitaine de la Mannschaft sacrée championne du monde à Munich en 1974, en battant en finale les Pays-Bas de Johan Cruijff 2-1. Il a signé avec le Bayern Munich trois victoires consécutives en Coupe d'Europe des clubs Champions (1974, 1975, 1976), une en Coupe des Coupes (1967), une en Coupe intercontinentale (1976), à quatre coupes et autant de titres nationaux. Après un passage aux New York Cosmos, il a remporté un titre de champion avec Hambourg (1982).

Il domina le football européen de sa génération, de la fin des années '60 à la fin des années '70, avec le Néerlandais Johan Cruijff. Franz Beckenbauer a été récompensé de deux Ballons d'Or en 1972 et 1976. Aucun autre défenseur n'a obtenu à deux reprises ce trophée, le plus prestigieux à titre individuel dans le football. Son palmarès avec l'équipe nationale est exceptionnelle. Outre le Mondial 1974, il comprend l'Euro 1972 (à Bruxelles), une finale perdue au Mondial en 1966 et une 3e place en 1970, mais aussi une finale perdue à l'Euro 1976.

Devenu sélectionneur de l'Allemagne, après une finale en 1986, Beckenbauer remporte la Coupe du monde 1990, devenant après le Brésilien Mario Zagallo, lui aussi décédé en ce début d'année, le deuxième homme à avoir remporté le Mondial comme joueur et entraîneur. Le duo a depuis été rejoint par le Français Didier Deschamps. Attiré par Bernard Tapie à Marseille, il allait guider l'OM jusqu'en finale de la Coupe d'Europe des Champions en 1991 mais s'y incliner face à Benfica. Il a aussi remporté un titre de champion d'Allemagne comme coach du Bayern en 1994 et une Coupe de l'UEFA en 1996.