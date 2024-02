Leicester et ses Diables décrochent une victoire facile face à Sheffield Wednesday

Leicester, avec Dennis Praet et Wout Faes, s'est imposé à domicile face à Sheffield Wednesday (2-0) à l'occasion de la 32e journée de Championship mardi soir.

Avec cette victoire, les 'Foxes' confirment un peu plus leur place de leader du championnat (78 points) et comptent une avance de douze unités sur Leeds, leur plus proche poursuivant au classement.

Les locaux ont ouvert la marque très rapidement dans le match avec un but d'Issahaku Fataw après seulement quelques minutes de jeu (4e, 1-0). Jamie Vardy s'est chargé de doubler l'avance des 'Foxes' avant la mi-temps (36e, 2-0).