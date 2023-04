Leicester et ses Diables partagent à Leeds, victoire importante pour Dendoncker et Villa

Leicester City a arraché un partage à Leeds (1-1) en ouverture de la 33e journée de Premier League, mardi soir. Un résultat qui laisse Leicester à la 17e place et à un petit point de la zone rouge.

La rencontre aurait pu commencer de la meilleure des manières pour les Foxes mais le but de Tielemans était annulé pour hors-jeu (7e). Quelques minutes plus tard, Sinisterra ouvrait le score pour Leeds (20e, 1-0). Cependant, Jamie Vardy plantait le but égalisateur à dix minutes du terme (80e, 1-1).

Trois Diables Rouges sur quatre étaient titulaires avec la présence de Wout Faes, Timothy Castagne et Youri Tielemans sur le terrain. Dennis Praet est monté au jeu à la 82e minute.