Leicester et Wout Faes restent en tête du Championship, nouvelle victoire pour les Rangers

Stephy Mavididi (14e, 52e), Paterson Daka (49e) et Wilfred Ndidi (55e) ont marqué pour les champions d'Angleterre 2016. Wout Faes était titulaire en défense centrale et a joué tout le match. Relégué cette saison en Championship, Leicester y occupe la première place avec 49 points, un de plus qu'Ipswich Town.

Un peu plus au nord, en Écosse, les Rangers de Philippe Clement ont dominé le FC Dundee 3-1 lors de la 17e journée de championnat, malgré l'absence de Nicolas Raskin, toujours indisponible après une blessure à la cheville début novembre.