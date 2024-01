Leicester et Wout Faes se qualifient pour les 16es de finale de la FA Cup

Les pensionnaires de Championship avaient une confortable avance à la mi-temps après les buts de Cesare Casadei (16e, 0-1) et Ricardo Pereira (39e, 0-2) mais les locaux sont revenus dans la partie en seconde période grâce à Duncan Watmore (56e, 1-2).

Si Thomas Cannon a redonné une longueur d'avance aux Foxes cinq minutes plus tard (61e, 1-3), Millwall n'a pas baissé les bras et Zian Flemming a planté un nouveau but pour réduire l'écart au marquoir (86e, 2-3).