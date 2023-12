Leicester gagne à Birmingham et reste leader

Leicester a signé sa 17e victoire lors de la 22e journée de la Championship, la 2e division anglaise de football et conservé la première place au classement. Avec le Diable Rouge Wout Faes, titulaire et présent tout le match, les Foxes se sont imposés 2-3 à Birmingham City, lundi soir.

Mavididi a placé les hommes d'Enzo Maresca aux commandes dès la 10e minute. L'égalisation de James (14e) fut de courte durée, Dewsbury-Hall replaçant les leaders de la compétition aux commandes sept minutes plus tard (1-2, 21e). Mavididi signa son doublé peu après la reprise (50e, 1-3), de quoi conforter le succès de Leicester. James, encore lui, profitant d'un assist de l'ancien joueur de l'Antwerp Koji Miyoshi, monté au jeu trois minutes plus tôt, a redonné espoir aux Blues (74e, 2-3).

Leicester compte 55 points et devance Ipswich qui en possède 52. Leeds, 3e, et Southampton, 4e, suivent avec 42 unités. Birmingham pointe en 17e position avec 26 unités.