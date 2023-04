Leicester retrouve la victoire grâce à Castagne, partage de Villa et défaite de Nottingham

Diogo Jota (47e, 55e) a signé un doublé pour les 'Reds' alors que Neco Williams (51e) et Morgan Gibbs-White (67e) ont à chaque fois égalisé pour Nottingham. Mohamed Salah (70e) a marqué le but décisif d'une frappe puissante.

Au classement de la première division anglaise, Aston Villa, 51 points, occupe la 6e place avec une unité de plus que Liverpool. En milieu de tableau, on retrouve Brentford au 10e rang avec 44 points et Wolverhampton à la 14e place avec 35 points. Leicester, 17e avec 28 unités, sort de la zone rouge et devance Everton (28 points), tenu en échec 0-0 à Crystal Palace sans Amadou Onana, et Nottingham, avant-dernier avec 27 points.