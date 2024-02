L'Eintracht Francfort conscient de devoir être "focus et discipliné" face à l'Union

"Cette compétition est très attractive pour nous. C'est pourquoi nous voulons gagner et aller plus loin", a déclaré Axel Hellmann, représentant du Directoire, mercredi. "Les duels sur la scène européenne font justement du bien à l'équipe en vue de son évolution parce qu'on est vraiment mis à l'épreuve dans les matchs à élimination directe. C'est là que ça se joue: continuer ou être éliminé. C'est un bon indicateur".

"Nous avons besoin d'une concentration et d'une discipline maximales", a estimé l'entraîneur de l'Eintracht, Dino Toppmöller, avant d'ajouter: "Chacun de nous a vraiment envie d'aller plus loin. Nous savons que c'est important. Chaque petite faute sera chèrement payée. Nous devrons être focus et profiter de l'avantage de jouer à domicile. Il s'agira de presser offensivement et de défendre patiemment, afin d'attirer l'adversaire. Nous devons imposer le momemtum. En contre-attaque, nous avons déjà marqué de beaux buts."