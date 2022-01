Leipzig va devant les tribunaux pour contester la limite de spectateurs

(Belga) Le RB Leipzig va intenter une action en justice pour contester la limite de spectateurs dans les stades imposée aux clubs allemands dans la lutte contre le coronavirus. Leipzig voudrait pouvoir accueillir plus que les 1.000 personnes autorisées.

Plusieurs équipes avaient déjà fait savoir cette semaine qu'elles n'étaient pas d'accord avec cette limitation, dont les différentes régions du pays sont responsables. Leipzig, qui appartient au Land de Saxe, a rendu concret ce mécontentement et a déposé un recours urgent auprès d'un tribunal de Bautzen. Le club a déclaré qu'il espérait "une solution rapide, équitable et juste et compréhensible pour toutes les parties". Leipzig disputera son prochain match à domicile le 11 février contre Cologne. (Belga)