Lens partage à Monaco et reste invaincu

Le Racing Lens de Will Still est allé partager l'enjeu 1-1 à l'AS Monaco lors de la troisième journée de championnat de France. Au classement; les Nordistes (3e) et les Assémistes (4e) possèdent 7 points comme Marseille (1er) et Nantes (2e). Ils devancent Lille et le PSG (6 points) qui s'affrontent à 20h45.