L'entraîneur de Benfica, Roger Schmidt, veut "une qualification méritée" contre Bruges

"Je m'attends à une équipe qui voudra saisir sa chance", a expliqué le technicien allemand en conférence de presse, lundi. "La situation est claire. Nous avons déjà joué contre eux, nous avons gagné à Bruges. S'ils veulent aller en quarts, ils doivent marquer au moins deux fois. Ils vont devoir attaquer. Reste à savoir s'ils le feront dès le début. Je ne connais pas le plan de l'adversaire, nous resterons concentrés sur nous-mêmes."

"Nous sommes encore dans cette compétition parce que nous avons toujours cru en nous-mêmes et nous pouvons même la gagner", a poursuivi Roger Schmidt, en charge du club portugais depuis l'été dernier et qui veut s'approprier le contrôle du match durant les 90 minutes. "Nous essayons toujours de faire en sorte que ce soient nos 90mn. Demain, il n'en sera pas autrement. Évidemment, nous avons l'avantage car nous avons gagné, mais nous ne voulons pas moins jouer au football pour autant, et montrer que nous avons mérité d'aller en quarts de finale."

Malgré la méforme brugeoise, Roger Schmidt ne pense pas que les Blauw&Zwart s'avoueront vaincus. "Je m'attends à un match difficile. J'ai vu beaucoup de qualité individuelle dans l'équipe brugeoise", a-t-il expliqué. "Même s'ils ne sont pas dans la meilleure période, ils ont de grandes qualités et ils peuvent nous mettre en défaut dans un bon jour. Nous devons nous préparer à cela, jouer organisés, nous entraider comme nous l'avons fait au match aller. C'était la clé de la victoire", a conclu l'entraîneur allemand, qui a confirmé l'absence de Julian Draxler et Mihailo Ristic.