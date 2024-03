L'entraîneur de Lecce donne un coup de tête à Thomas Henry

Alors qu'Henry, entouré de coéquipiers et dirigeants de son club, semblait rejoindre le vestiaire, D'Aversa s'est dirigé vers lui et lui a asséné un coup de tête. Le Français, qui semblait touché à la pommette droite, a ensuite été exclu par l'arbitre de la rencontre, tout comme l'entraîneur de Lecce.

Des incidents ont éclaté dans la plus grande confusion avec des bousculades entre joueurs et encadrements des deux équipes au coup de sifflet final.

D'Aversa, 48 ans, est aux commandes de Lecce depuis juin 2023, après avoir entraîné Parme (2016-20) et la Sampdoria (2021-22). Henry est arrivé en Belgique durant l'été 2018 à Tubize alors en Division 1B. Six mois plus tard, il s'est engagé avec Oud-Heverlee Louvain avant de rejoindre l'Italie en 2021

Avec cette défaite, la quatrième lors de ses cinq derniers matches, Lecce a rétrogradé à la 16e place et ne compte plus qu'un point d'avance sur le 18e et premier relégable, Frosinone.

Vérone qui a enchaîné deux victoires pour la première fois depuis août, a bondi à la 13e place, mais ne compte que deux points d'avance sur la 18e place.