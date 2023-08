L'entraîneur espagnol se méfie de l'Angleterre, son homologue Wiegman se dit "privilégiée"

Vilda s'attend avant tout à un match tactique. "Un match contre l'Angleterre exige le meilleur de nous-mêmes. Sarina Wiegman a déjà obtenu de très bons résultats grâce à son travail. Ce qu'elle a fait n'est pas facile. On n'atteint pas ce niveau sans une excellente préparation et des joueuses de classe mondiale". Pour le sélectionneur, qui a connu une préparation difficile avec une fronde de 15 joueuses et qui se présente donc avec un effectif amputé de certaines stars, l'Espagne va tout de même "tout donner pour gagner la finale et devenir le meilleur pays du monde".

Dans le camp adverse, la Néerlandaise Sarina Wiegman, en poste depuis deux ans à la tête des 'Lionesses', se sent "privilégiée" par le soutien populaire envers ses joueuses : "Nous nous sentons énormément soutenues jusqu'ici, à l'autre bout du monde, en Australie. C'est quelque chose dont nous avons toujours rêvé. Nous avons tout ce qu'il faut pour réaliser de bonnes performances". Wiegman pourra également compter sur le retour de Lauren James, suspendue lors des deux derniers matches.