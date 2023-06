L'entraîneur Peter Maes conclut un règlement à l'amiable avec le parquet fédéral

Dans ce dossier, le parquet fédéral avait demandé le renvoi de 57 personnes, parmi lesquelles des agents de joueurs, des dirigeants, des entraîneurs et des arbitres. Il s'agit de 56 personnes physiques et d'une société. Elles sont soupçonnées de faux en écriture, de blanchiment d'argent, de trucage de matchs et d'appartenance à une organisation criminelle.

En décembre, dix prévenus avaient déjà conclu des transactions pénales avec le parquet fédéral. Cela signifie qu'elles reconnaissent leur culpabilité et qu'elles vont payer une amende, ce qui leur permettra de ne pas avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel et d'éviter une condamnation pénale. Ces personnes devront cependant tout de même indemniser les parties lésées, c'est-à-dire payer les impôts que le fisc a perdus en raison des contrats falsifiés.