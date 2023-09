Leonardo Bonucci quitte la Juventus et rejoint l'Union Berlin

Devenu indésirable à la Juventus alors qu'il lui restait un an de contrat, Bonucci quitte l'Italie après 19 ans de service. Le club berlinois ne donne pas la durée du contrat, mais le bi-hebdomadaire kicker parle d'une saison sous les couleurs du club berlinois, qui disputera la Ligue des Champions cette saison.

Arrivé chez les U19 de l'Inter en 2005, Bonucci a fait ses premiers pas en équipe première l'année suivante avant d'être prêté entre 2007 et 2009 à Trévise et l'AC Pisa. En juillet 2009, il rejoint le Genoa avant d'être de nouveau transféré un mois plus tard à Bari. Il jouera une saison pour les Galletti avant de connaître sa plus grande ascension professionnelle. Entre 2010 et 2023, il évoluera pour la Juventus et l'AC Milan. Il effectue une première pige de sept ans à la Vieille Dame avant de porter les couleurs des Rossoneri lors de l'exercice 2017-2018. Il revient ensuite porter les couleurs de la Juve.