L'Equatorien Paez, 16 ans, auteur du but le plus précoce en qualifs de la zone AmSud

Le milieu de terrain équatorien Kendry Paez est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des éliminatoires de la zone Amérique du Sud à marquer un but lors de la victoire en Bolivie jeudi à La Paz. Le jeune joueur de 16 ans a déclaré qu'il était fier de sa réalisation.

Paez a ouvert le score à la 45e minute. Le joueur du club équatorien d'Independiente del Valle a marqué ce but à l'âge de 16 ans et 6 mois.

"C'est quelque chose de fondamental pour nous et marquer un but ici en équipe nationale est un privilège pour moi et pour ma carrière", a-t-il expliqué à la fin du match remporté 2-1 à l'extérieur au stade Hernando Siles.

Il a ainsi battu le record des qualifications sud-américaines détenu par le Paraguayen Gustavo Neffa, qui avait marqué contre l'Équateur le 24 septembre 1989 à l'âge de 17 ans et 10 mois.

Le gaucher Paez a toutefois mis l'accent sur la victoire de son équipe plus que sur son but historique. "Oui, la vérité est que ce n'est pas grand-chose, mais nous avons tous souffert pour être honnêtes, nous avons pu conserver le résultat", a-t-il souligné après ce succès décroché avec un but de Kevin Rodriguez inscrit après six minutes d'arrêts de jeu en deuxième période.

Paez s'était déjà fait un nom avant ce but, devenant le plus jeune joueur à marquer lors d'une Coupe du monde des moins de 20 ans lorsque son équipe a battu les Fidji 9-0 en Argentine en mai dernier.