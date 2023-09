L'équipe nationale marocaine de football donne son sang pour aider les victimes du séisme

L'arrière droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a appelé à la solidarité et exprimé son soutien aux victimes. "Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher", a-t-il ainsi écrit sur Instagram.

Noussair Mazraoui (Bayern Munich) et Amine Harit (Marseille) ont également partagé des messages de solidarité sur les réseaux sociaux. "Une nuit difficile après ce séisme et un réveil qui l'est encore plus, nous sommes tous très choqués par ce que nous avons vécu hier. En espérant que les dégâts et les victimes ne soient pas aussi nombreuses que ce que les premières images laissent imaginer", a notamment écrit le second.