Leroy Sané opéré après l'élimination de l'Allemagne en quarts de finale

Vendredi, Sané, âgé de 28 ans, a débuté en quart de finale de l'Euro à domicile avec la Mannschaft. L'ailier a été remplacé au début de la seconde mi-temps et a vu depuis le banc l'Espagne triompher en prolongation. Plus tôt dans le tournoi, Sané était monté au jeu contre l'Écosse, la Hongrie et la Suisse, et avait été remplacé en fin de match en huitièmes de finale contre le Danemark.

La saison dernière, le joueur du Bayern Munich a inscrit dix buts et délivré treize passes décisives en 42 matchs. Selon les premières prévisions, il pourrait reprendre l'entraînement à la fin du mois.