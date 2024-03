Les acteurs du football belge s'unissent contre les discours haineux en ligne

Come Together a étendu aux discours haineux en ligne sa campagne, qui mettait l'accent sur le racisme, l'homophobie et le sexisme l'année dernière.

Cette campagne marque le début de la conférence Because We Care organisée par les instances footballistiques précitées dans le cadre du plan d'action Come Together. Cette conférence "des collaborateurs de clubs et des partenaires" est organisée afin "d'échanger des idées et des plans d'action sur des questions sociales et environnementales".

Des mesures répressives ont été développées en collaboration avec le SPF Intérieur et la police. Le site web cometogether.be permet d'informer les utilisateurs, qui peuvent signaler les discours haineux auprès de la police. L'Union belge utilise également un outil qui supprime automatiquement les commentaires haineux sur ses différents réseaux sociaux. Uun point de signalement pour les faits de discrimination et de racisme a également été lancé en 2021.

Par ailleurs, le nouveau plan d'action Safe Together veut s'inspirer de Come Together, afin de "créer un environnement footballistique sûr pour les mineurs d'âge et les personnes vulnérables". Ce plan cherche à "détecter les signes de violence sexuelle, émotionnelle et physique, ainsi que le harcèlement et la négligence auprès mineurs et vulnérables." ? ?