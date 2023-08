Les adversaires des U17 et U19 pour les qualifications pour l'Euro 2024 sont connus

Les U17 affronteront en Israël, entre le 11 et le 17 octobre, le pays de Galles, Gibraltar et Israël. Les deux premières équipes se qualifient directement pour le deuxième et ultime tour de qualification qui se jouera en mars et qui déterminera les nations qui participeront à l'Euro U17. La compétition se déroulera à Chypre du 20 mai au 5 juin 2024.

Les U19 suivront un parcours similaire aux U17. Ils devront aussi sortir d'une poule de quatre, composée de l'Irlande, la Slovénie et l'Albanie, lors d'un mini-tournoi joué en Albanie du 15 au 21 novembre. Les deux premiers se qualifient également directement pour le second tour qui se jouera au printemps 2024, tandis que le troisième devra passer par un barrage. L'Euro U19 se jouera du 15 au 28 juillet 2024 en Irlande du Nord.