Les arbitres expliqueront mieux leurs décisions et ne parleront qu'aux capitaines

Les arbitres du prochain Euro de football, prévu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, expliqueront mieux leurs décisions mais ne s'adresseront qu'aux capitaines et pourront avertir les autres joueurs qui chercheraient à s'immiscer, a indiqué mardi l'Union des associations européennes de football (UEFA).

"Nous voulons des arbitres avec une forte personnalité qui prennent des décisions - parfois impopulaires - et les assument sur le terrain, mais nous voulons aussi qu'ils soient plus ouverts", a expliqué dans un communiqué Roberto Rosetti, responsable de la commission des arbitres au sein de l'instance européenne.

Les officiels du prochain Euro vont donc "partager plus de détails avec les joueurs et entraîneurs pour les aider à comprendre ce qui a conduit à certaines décisions" et "créer un climat de confiance", d'autant qu'ils "reçoivent beaucoup d'informations" de l'assistance vidéo à l'arbitrage, poursuit l'ex-arbitre international italien.