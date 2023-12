Les arbitres grecs refusent diriger des matches par peur pour leur sécurité

Craignant pour leur sécurité, les arbitres, juges de ligne et autres officiels grecs refusent de diriger les matches du championnat national (Super League).

"Ces dernières années, les arbitres grecs et étrangers ont été une cible permanente", ont écrit les arbitres de la Super League dans une lettre commune adressée à la commission des arbitres de la Fédération grecque de football.

En Grèce, les arbitres sont souvent la cible d'attaques violentes de la part de supporters et certains ont vu leur maison et leur véhicule incendiés. Le mois dernier, une bombe incendiaire a été lancée contre la boutique de l'arbitre Andreas Gamaris à Athènes. Il y a quelques jours, un autre arbitre, Tasos Papapetrou, a reçu des menaces de mort après avoir dirigé un match de championnat.

"Les menaces, les attaques verbales et physiques et autres types d'intimidation ne sont que quelques-uns des problèmes qui ont rendu notre football toxique. En conséquence, nous avons décidé de ne pas arbitrer de matches jusqu'à ce que les conditions liées à notre sécurité s'améliorent. Par cette action, nous voulons nous protéger et protéger nos familles".

La Fédération grecque de football n'a pas encore répondu à la lettre.