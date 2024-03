Les arrêts de Malines et du White Star "n'étaient pas inattendus" pour Lorin Parys

Le White Star et Malines ont annoncé ces derniers jours qu'ils quitteraient la Lotto Super League à la fin de la saison. Le club bruxellois avait évoqué des raisons financières et les Malinois ne pouvaient "plus répondre aux conditions de licence de plus en plus ambitieuses pour le football féminin professionnel".

"Nous étions au courant que des équipes arrêteraient à la fin de la saison", a déclaré Parys dans les nouveaux bureaux de la Pro League à Diegem. "C'est normal dans un contexte où nous demandons aux clubs d'aller vers plus de professionnalisme. Certains se disent que c'est mieux de faire un pas en arrière pour investir sur la base et la formation avant de mieux rebondir. C'est toujours dommage quand des clubs arrêtent mais cela fait partie de l'évolution. Ces retraits n'étaient pas inattendus."