Les Belges à l'étranger - Albert Sambi Lokonga titulaire pour son premier match à Arsenal, battu à Brentford

(Belga) Albert Sambi Lokonga, fraîchement arrivé d'Anderlecht, était titulaire avec Arsenal pour le match inaugural de la saison de Premier League. Chez les promus de Brentford, les Gunners se sont néanmoins inclinés 2-0. Lokonga, 21 ans, a disputé l'entièreté du match au milieu de terrain, profitant notamment de l'absence de Thomas Partey pour cause de blessure.

Canos (22e) et Norgaard (73e) ont inscrit les deux buts de la victoire pour Brentford qui faisait son retour au sein de l'élite du football anglais après 74 ans d'absence. Philippe Rommens, qui avait quitté cet été le FC Oss en deuxième division néerlandaise pour accompagner les Go Ahead Eagles en Eredivisie, a également été titularisé pour sa première rencontre officielle sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain de 23 ans et les Eagles se sont inclinés 0-1 face à Heerenveen. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Halilovic (6e). (Belga)