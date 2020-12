Les Belges à l'étranger - Alderweireld et Tottenham remportent le derby londonien face à Arsenal

(Belga) De retour de blessure, Toby Alderweireld a aidé Tottenham a l'emporter assez facilement face au rival, Arsenal, lors du North London Derby, dimanche lors de la 11e journée de Premier League (2-0).

Toby Alderweireld était absent depuis le 21 novembre et sa blessure face à Manchester City. Le défenseur belge a effectué son retour ce dimanche pour affronter Arsenal dans le North London Derby. Tottenham s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Heung-Min Son (13e) et de Harry Kane (45e+1). Avec 24 points, Tottenham récupère la tête de la Premier League alors qu'Arsenal ne compte que 13 points en 11 journées et se classe 15e. Wout Faes et Thomas Foket ont joué l'intégralité de la rencontre entre le Stade de Reims et Nice (0-0). Reims reste 18e avec 10 points alors que Nice est 11e avec 18 unités. Sieben Dewaele a obtenu sa deuxième titularisation de la saison avec Heerenveen face au PSV Eindhoven (2-2). Le milieu prêté par Anderlecht est sorti à la 58e minute de cette rencontre où le PSV avait ouvert le score par Mario Götze (28e) avant que Henk Veerman (69e) et Mitchell van Bergen (78e) ne retournent la situation pour Heerenveen. C'est le jeune Joel Piroe qui a égalisé pour le PSV dans les arrêts de jeu (90e+2). Maxime Delanghe, 3e gardien du PSV, est resté sur le banc. Le PSV (24 points) reste 3e et loupe l'opportunité de revenir sur l'Ajax et Vitesse, tous deux battus la veille. Heerenveen est 7e avec 19 points. (Belga)