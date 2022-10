Les Belges à l'étranger - Almeria se fait surprendre par Villarreal réduit à dix

(Belga) Lors de la 11e journée de Liga, Almeria n'est pas passé loin du partage face à Villarreal qui a marqué juste avant le coup de sifflet final (2-1). Largie Ramazani est monté pour la fin de match (86e).

Après la demi-heure de jeu, Gonzalo Melero (31e) a mis le feu aux poudres pour les Andalous. En seconde période, Alex Baena a attiré tous les regards avec deux cartes jaunes (50e, 56e) et un but (56e) en l'espace de six minutes. La décision de faire sortir le milieu de terrain du Villareal est contestée par le remplaçant Manu Morlanes qui a également pris une carte rouge depuis le banc. Dans les derniers instants de la rencontre, Nicolas Jackson (90e+4) s'est retrouvé seul face au gardien et a finalement permis à son équipe de prendre le dessus. Au classement, Almeria pointe au 14e rang avec 10 points alors que Villarreal se positionne à la 7e place avec 18 unités. (Belga)