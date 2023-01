Les Belges à l'étranger - Amadou Onana marque son premier but pour Everton qui s'écroule contre Southampton

(Belga) Samedi après-midi, Everton s'est incliné face à Southampton, 1-2, dans leur duel de la 20e journée de Premier League. Amadou Onana y a inscrit le premier but de sa carrière sous les couleurs d'Everton.

Les Toffees ont manqué une occasion de prendre leurs distances avec la zone rouge en s'inclinant contre Southampton, dont la dernière victoire en championnat remontait au mois d'octobre. Titulaire dans le onze de Frank Lampard et présent pendant toute la rencontre, Amadou Onana a ouvert son compteur but avec Everton d'un coup de tête sur corner (39e,1-0). Dès le retour des vestiaires, Ward-Prowse a égalisé après un numéro d'équilibriste dans la surface (46e, 1-1), avant d'offrir la victoire aux siens sur coup franc (78e, 1-2). Southampton reste dernier avec 15 points, mais revient à hauteur de West Ham et Everton, qui composent le reste de la zone rouge. Nottingham s'est donné de l'air avec une victoire contre Leicester, 2-0. Après une première mi-temps muette, Nottingham, qui n'a plus perdu à domicile depuis le mois de septembre, a pu compter sur un doublé de Brendan Johnson (56e et 85e) pour s'assurer les trois points. Orel Mangala a participé au succès des siens avant d'être remplacé à la 70e minute. Youri Tielemans, Timothy Castagne et Wout Faes ont disputé toute la rencontre pour les Foxes tandis que Praet les a rejoints sur la pelouse à la 68e minute. La victoire permet à Forest, 13e avec 20 points, de dépasser Leicester au classement. Les Foxes sont 14es, avec 17 points. Dans le même temps, Brighton a écrasé Liverpool 3-0 avec un doublé de Match (47e et 53e) et un but de Welbeck (82e). Sans Trossard, écarté par son entraîneur, les Seagulls (30 points) s'emparent de la 7e place et font reculer Liverpool en 8e position, avec 28 points. (Belga)