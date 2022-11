Les Belges à l'étranger - Arsenal et Sambi Lokonga sortis en Coupe de la Ligue, Orel Mangala exclu avec Nottingham

(Belga) Arsenal a été éliminé au 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise de football après sa défaite 1-3 face à Brighton mercredi. Titulaire avec les Gunners, Albert Sambi Lokonga a été remplacé à la 80e minute tandis que Leandro Trossard n'était pas sur la feuille de match pour les Seagulls.

Arsenal a pourtant pris les commandes de la partie grâce à un but d'Eddie Nketiah (20e) mais Brighton a rapidement égalisé sur un penalty transformé par Danny Welbeck (27e). Après la pause, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise Kaoru Mitoma a donné l'avance aux visiteurs (58e) avant que Tariq Lamptey ne fixe le score final à 1-3 (71e). Dans le même temps, Nottingham a validé sa qualification pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-0 contre Tottenham. Renan Lodi (50e) et Jesse Lingard (57e) ont trouvé le chemin des filets pour Forest. Titulaire avec Nottingham, Orel Mangala a été exclu à la 75e minute pour abus de cartes jaunes. Kevin De Bruyne est lui resté sur le banc lors de la victoire 2-0 de Manchester City face à Chelsea. Riyad Mahrez (53e) et Julian Alvarez (58e) ont inscrit les deux buts de la victoire pour les Citizens.