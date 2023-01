Les Belges à l'étranger - Avec Batshuayi en joker, Fenerbahçe se débarasse tardivement de Rizespor

(Belga) Jeudi soir, Fenerbahçe s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Turquie en venant à bout de Rizespor, 2-1.

Zajc a ouvert la marque en début de rencontre en faveur de Fenerbahçe (12e), qui recevait un pensionnaire de deuxième division en huitième de finale de la coupe nationale. Mais Rizespor s'est rebellé avec l'égalisation d'Osmanoglu (26e), un quart d'heure plus tard. En fin de match, alors que Fenerbahçe cherchait à inscrire un but synonyme de qualification pour le prochain tour, Michy Batshuayi a fait son entrée au jeu à la place de Rossi (81e). L'attaquant belge n'a pas marqué, mais a vu son coéquipier Enner Valencia faire la différence dans les dernières minutes (89e) et sceller le passage des siens en quarts de finale. Le Fener' rejoint ainsi Galatasaray, Gaziantep, Sivasspor, Trabzonspor, Basaksehir, Kayserispor et Ankaragucu au prochain tour de la Coupe de Turquie.