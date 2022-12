Les Belges à l'étranger - Avec deux assists de De Bruyne, Manchester City écarte Liverpool en Coupe de la Ligue

(Belga) Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise après sa victoire 3-2 contre Liverpool jeudi en 8es de finale. Titulaire, Kevin De Bruyne, auteur de deux assists, a joué toute la rencontre avec les Cityzens.

Il n'a fallu que dix minutes pour que 'KDB' retrouve sa connexion avec Erling Haaland. Sur un centre du Diable Rouge, le buteur norvégien s'est montré plus prompt que la défense des 'Reds' pour ouvrir le score. Liverpool a réagi dix minutes plus tard en égalisant via Fabio Carvalho (20e). Juste après la pause, Riyad Mahrez a redonné l'avance aux Mancuniens (47e) mais Mohamed Salah a remis les équipes à égalité 60 secondes plus tard (48e). Manchester City a finalement eu le dernier mot grâce à un but de Nathan Aké à la réception d'un centre millimétré de De Bruyne (58e). En Espagne, l'Atlético de Madrid s'est qualifié par le chas de l'aiguille pour le 3e tour de la Coupe d'Espagne avec une victoire 1-2 à Arenteiro, pensionnaire de quatrième division. Menés au score après un but de Marquitos (42e), les Colchoneros ont pu compter sur un penalty de Yannick Carrasco pour égaliser (45e+1). Pablo Barrios a donné l'avance à l'Atlético en seconde période (76e) avant que Carrasco ne valide la qualification des Madrilènes dans les arrêts de jeu (90e+1). Carrasco et Axel Witsel ont joué toute la rencontre pour l'Atlético. (Belga)