Les Belges à l'étranger - Avec Meunier et Hazard, Dortmund remporte un derby de la Ruhr à suspense contre Schalke

(Belga) Avec Thomas Meunier dans son onze de base, le Borussia Dortmund s'est imposé, 1-0, dans le derby de la Ruhr qui l'opposait à Schalke, pour la 7e journée de Bundesliga.

Après avoir tenu bon pendant presque 80 minutes, Schalke 04 a finalement rompu contre Dortmund, lorsque Moukoko a mis sa tête à la réception d'un centre de Wolf au fond des filets (79e), au grand bonheur du Signal Iduna Park. Thomas Meunier a, pour la cinquième fois consécutive, disputé toute la rencontre pour Dortmund. Thorgan Hazard, qui revient d'une blessure légère à la cuisse, est entré en jeu en fin de rencontre à la place de Giovanni Reyna (84e). Le Borussia prend provisoirement la première place de la Bundesliga, avec 15 points en sept matchs, devant l'Union Berlin et Fribourg, tandis que le Bayern (12 points) est à une inhabituelle 4e place après sa défaite 1-0 à Augsbourg et un quatrième match de rang sans victoire. Schalke est 14e avec 6 points. En Turquie, Kasimpasa a remporté la victoire en déplacement à Umraniyespor, 0-2, lors de la 7e journée de Super Lig. Les buts d'Hadergjonaj sur pénalty (36e) et Bahoken (83e) ont assuré les trois points aux visiteurs, bien que Mrsic ait réduit l'écart en toute fin de rencontre (90e+9). Le Belge Mickael Tirpan s'est illustré en donnant une passe décisive sur le deuxième but des siens. Il a disputé toute la rencontre devant la défense de Kasimpasa, prenant un carton jaune au cours de celle-ci (27e). Au classement, le club est 10e avec 9 points. Umraniyespor est relégable, 17e, avec seulement 2 points. (Belga)