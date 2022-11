Les Belges à l'étranger - Avec Origi titulaire, Milan ne trouve pas la solution à Crémone

(Belga) L'AC Milan a dû se contenter d'un nul blanc, 0-0, en déplacement à la Cremonese, mardi, pour la 14e journée de Serie A.

Divock Origi était titulaire pour la quatrième fois consécutive pour l'AC Milan, qui n'a pas réussi à trouver la solution à Crémone. Les locaux ont réussi à défendre fièrement un point vital dans leur lutte pour le maintien. Alors qu'Origi est descendu à la 60e minute, après un but annulé par l'arbitrage vidéo pour hors-jeu (54e), Charles De Ketelaere est quant à lui monté à la place de Brahim Diaz juste avant le début du dernier quart d'heure (74e). Aster Vranckx est quant à lui resté sur le banc, tandis qu'Alexis Saelemaekers manquait toujours à l'appel pour une blessure au genou. Avec la victoire dans l'après-midi du Napoli (38 points), Milan (30 points) compte désormais 8 points de retard sur le leader et voit sa deuxième place menacée par la Lazio et l'Atalanta (27 points). Cremonese est actuellement 18e, avec 7 points. (Belga)