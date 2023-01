Les Belges à l'étranger - Avec Siebe Horemans, l'Excelsior se donne de l'air et enfonce Volendam

(Belga) Samedi soir, l'Excelsior de Siebe Horemans s'est imposé, 2-0, contre Volendam pour la 17e journée d'Eredivisie.

Un but contre son camp de Mirani a donné l'avantage au club de Rotterdam en première période (18e), et Azarkan a assuré les trois points en fin de rencontre (80e). Siebe Horemans était titulaire et a disputé toute la rencontre pour l'Excelsior en tant que latéral droit, participant à la clean sheet de son équipe. Jacky Donkor, blessé au genou, manquait à l'appel chez les vainqueurs du jour de même qu'Antonucci pour le FC Volendam. L'Excelsior remonte à la 11e place du classement avec 19 points. Il a désormais 7 points d'avance sur la zone rouge, dans laquelle se trouve Volendam, 17e avec seulement 12 points. (Belga)