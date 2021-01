Les Belges à l'étranger - Batshuayi marque son 1er but lors de la défaite de Crystal Palace contre West Ham

(Belga) Crystal Palace s'est incliné 2-3 mardi à domicile face à West Ham dans le cadre de la 20e journée du championnat d'Angleterre. Michy Batshuayi, monté au jeu (66e), a inscrit son premier but de la saison. Titulaire, Christian Benteke a été remplacé (73e).

Les 'Glazers' ont ouvert la marque par Wilfried Zaha sur un assist de Benteke (5e, 1-0). La réponse des 'Hammers' ne s'est pas fait attendre puisque Tomas Soucek a signé un doublé (9e, 25e). Après la pause, Craig Dawson a creusé l'écart pour les visiteurs (65e, 1-3). Le goal de Batshuayi n'a pas suffi pour le combler (90e+7, 2-3). Batshuayi n'avait pas encore trouvé le chemin des filets lors de ses 13 précédentes apparitions (toutes compétitions confondues) cette saison avec Crystal Palace, où il est prêté, pour la deuxième fois, par Chelsea. Au classement, West Ham reste dans le sillage des premiers (4e) avec 35 points, cinq de moins que Manchester United. Crystal Palace (23 points) occupe la 13e position. Aux Pays-Bas, Heracles est allé partagé l'enjeu à Zwolle en match d'ouverture de la 19e journée (2-2). Lucas Schoofs, qui a ouvert la marque (1ère, 0-1), a joué tout le match alors qu'Ismail Azzaoui a été remplacé à la 60e et que Noah Fadiga est resté sur le banc. Juste avant le repos, Delano Burgzorg a creusé l'écart pour l'équipe d'Almelo (45e+2, 0-2). La seconde période a été à l'avantage des visités qui ont remonté leur handicap par Vura (50e, 1-2) et l'ancien Standardman et Trudonnaire Reza Ghoochannejhad (73e, 2-2). Au classement, Heracles (22 points) est 10e et Zwolle (21 points) 12e.