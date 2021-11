Les Belges à l'étranger - Battu 3-2 à l'Inter, Naples n'est plus invaincu malgré un but de Mertens

(Belga) Naples n'est plus invaincu: il s'est incliné 3-2 dimanche à l'Inter Milan lors de la 13e journée de championnat. Monté au jeu (75e), Dries Mertens a marqué le but de l'espoir (78e, 3-2), Au classement, les Ciucciarelli (32 points) partagent toujours la première place avec l'AC Milan, battu 4-3 samedi par la FIorentina. L'Inter se retrouve troisième (28 points).

Pour ce match au sommet Luciano Spalletti a laissé Dries Mertens sur le banc et a aligné Victor Osimhen en pointe avec Hirving Lozano et Lorenzo Insigne en soutien. Alors que l'Inter s'était montré plus entreprenant, Naples a ouvert la marque par Piotr Zielinski, isolé par Insigne (17e, 0-1). Hakan Calhanoglu a remis les deux équipes à égalité en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Kalidou Koulibaly (25e, 1-1). Sur corner botté par l'international turc, Ivan Perisic a marqué son premier but de la tête depuis octobre 2020 (44e, 2-1). Après la pause, les Interistes ont mis David Ospina à l'épreuve mais le gardien colombien de Naples n'a rien pu faire devant Lautaro Martinez, servi par Joaquin Correa (61e, 3-1). D'un tir du droit de l'extérieur du rectangle, Mertens a relancé le suspense (78, 3-2) mais Naples n'a pas arraché le point du partage malgré neuf minutes de temps supplémentaire.