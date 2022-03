Les Belges à l'étranger - Besiktas et Michy Batshuayi échouent en quarts de finale de la Coupe de Turquie

(Belga) Besiktas s'est incliné 1-2, mercredi, en quart de finale de Coupe de Turquie face à Kayserispor. Le club de Michy Batshuayi, qui était titulaire, est donc éliminé de la compétition.

Mario Gavranovic a rapidement mis Kayserispor aux commandes (6e), mais Valentin Rosier a permis à Beskitas de rentrer aux vestiaires à égalité (43e). Miguel Cardoso a néanmoins inscrit le but de la victoire pour les visiteurs (65e). Michy Batshuayi a disputé toute la rencontre pour les Aigles Noirs. Plus tôt dans la soirée, Trabzonspor et Sivasspor ont également empoché leur ticket pour les demi-finales. (Belga)