Les Belges à l'étranger - Brecht Dejaegere marque et s'impose avec Toulouse contre Angers

(Belga) Toulouse s'est imposé 3-1 face à Angers dimanche lors de la 11e journée du championnat de France. Le capitaine toulousain Brecht Dejaegere, auteur du premier but, a été remplacé à l'entame du dernier quart d'heure (75e).

En première période, l'ancien joueur de la Gantoise a mis le feu aux poudres avec une puissante frappe (10e, 1-0). Angers a réussi à égaliser via Nabil Bentaleb (33e, 1-1) mais quelques minutes plus tard, Toulouse a obtenu un penalty que Branco van den Boomen a converti (40e, 2-1). Après la pause, Stijn Spierings (67e, 3-1) a inscrit un but qui a conforté l'avance des Toulousains. Dans les dernières minutes, les Angevins ont réduit l'écart avec un but in extremis d'Amine Salama (90+3e, 3-2), en vain. Au classement, Toulouse pointe au 9e rang avec 15 points alors qu'Angers, 17e avec 8 points, est dans la zone rouge. (Belga)