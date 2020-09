Les Belges à l'étranger - Brighton battu par Chelsea malgré un but de Trossard, Dortmund à l'aise à Duisbourg

(Belga) Un but de Leandro Trossard n'aura servi à rien pour Brighton, qui s'est incliné face à Chelsea lundi dans le cadre de la première journée du championnat d'Angleterre (1-3).

Jorginho a ouvert la marque pour les Blues sur penalty (23e, 0-1) et Trossard a égalisé (54e, 1-1). Mais Chelsea a directement repris l'avance par Reece James (56e, 1-2). Kurt Zouma a scellé le sort des Seagulls sur passe du même James (66e, 1-3) En Allemagne, le Borussia Dortmund s'est promené à Duisbourg (D3) en 32e finale de la Coupe (0-5). Les trois Diables rouges étaient sur le terrain face à une équipe, qui s'est retrouvée à dix suite à l'exclusion de Dominic Volkmer (38e). Axel Witsel a pris une carte jaune (26e), Thorgan Hazard a marqué un but (39e, 0-3) après avoir donné l'assist à Jude Bellingam (30e, 0-2) et Thomas Meunier a été remplacé à la 57e. Jadon Sancho (14e) a ouvert la marque pour les Borussen sur penalty et après le repos, Giovanni Reyna (51e) en Marco Reus (58e) ont alourdi le score. Avec Nathan de Medina sur le banc, l'Arminia Bielefeld a reçu une gifle par Rot-Weiss Essen, un club de D4 (1-0). Le but d'Amadou Onana est arrivé bien trop tard (89e) pour permettre à Hambourg (D2) de combler son retard sur le Dynamo Dresde, pensionnaire de D3 (4-1). (Belga)