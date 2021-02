Les Belges à l'étranger - Brighton et Trossard, à l'assist, viennent à bout de Liverpool

(Belga) Brighton & Hove Albion, grâce à un assist de Leandro Trossard, s'est imposé sur la pelouse de Liverpool (0-1) mercredi lors de la 22e journée de Premier League. Ce succès permet aux 'Seagulls' de se donner de l'air en bas du classement alors que les 'Reds', avec Divock Origi pendant 26 minutes, accusent désormais sept points de retard sur Manchester City, qui compte de surcroit un match de moins.

Trossard, descendu à la 87e, a quelque peu chanceusement touché un centre qui a profité au milieu de terrain colombien Steven Alzate, seul buteur du match (0-1, 56e). En France, Jason Denayer manquait à l'appel du côté de Lyon. Sorti blessé le weekend dernier, le défenseur central n'était pas de la partie lors du déplacement victorieux des Gones sur le terrain de Dijon (0-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. Simultanément, Eliot Matazo est resté sur le banc de l'AS Monaco lors de la victoire (2-1) des siens contre Nice grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder. Renaud Emond n'est pas non plus monté au jeu pour Nantes, qui a partagé l'enjeu à Saint-Etienne (1-1). Le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé contre la lanterne rouge Nîmes (3-0) alors que l'Olympique de Marseille, en pleine crise, a partagé l'enjeu à Lens (2-2). Samedi, plusieurs supporters se sont introduits à la Commanderie, le centre d'entraînement, en guise de protestation contre la direction. Mardi, André Villas-Boas a donné sa démission, marquant son désaccord quant à la politique sportive du club. Il a ensuite été mis à pied par la direction. Au classement, Lille est toujours en tête (51 points) et devance Lyon (49), le PSG (48) et Monaco (45). Nantes est 17e (19). (Belga)