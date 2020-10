Les Belges à l'étranger - Buteur, Carrasco participe à une victoire étriquée de l'Atlético au Celta Vigo

(Belga) Yannick Carrasco a scellé la victoire de l'Atlético Madrid sur le terrain du Celta Vigo (0-2), samedi lors de la 6e journée de Liga.

Luis Suarez, transféré du FC Barcelone cet été, a donné l'avantage aux Madrilènes dès la 6e minute, marquant déjà son 3e but en 4 apparitions sous ses nouvelles couleurs. La phalange de Diego Simeone a ensuite eu toutes les peines du monde à conserver son avantage. Jan Oblak, portier des Colchoneros, s'est illustré à plusieurs reprises et Iago Aspas a trouvé le cadre (26e). En toute fin de match, Yannick Carrasco, monté au jeu à la 65e à la place de Suarez, était à l'affut d'un beau tir de Joao Felix repoussé par la transversale pour faire 0-2 (90e+5). C'est le premier but cette saison pour le Diable Rouge, définitivement de retour à Madrid après un passage en Chine. Après deux partages vierges, l'Atlético pointe à la 4e place avec 8 points, à deux longueurs du Real Madrid. En France, le Stade de Reims s'est incliné 1-3 devant Lorient lors de la 7e journée de Ligue 1. Trois Belges ont joué toute la rencontre du côte champenois: le Diablotin Wout Faes, averti en cours de partie, Thomas Foket et Thibault De Smet. Reims a longtemps mené 1-0 grâce à Cassama mais les Lorientais ont inversé la tendance en seconde mi-temps via Hamel, Wissa et Terem Moffi, transfuge de Courtrai. Les locaux ont même terminé la rencontre à neuf. Au classement, Reims est 19e et avant-dernier avec deux petits points.